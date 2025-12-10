El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) formalizó un convenio de colaboración con el Tecnológico de Monterrey para implementar el programa Prepanet entre jóvenes beneficiarios seleccionados por la institución.

Prepanet es una iniciativa que ofrece clases de Preparatoria en línea para jóvenes y personas adultas que requieren una modalidad flexible para concluir el bachillerato.

Esta opción permite avanzar en su formación desde cualquier lugar del país, lo cual representa una alternativa para quienes buscan continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades de desarrollo.

Durante la firma participaron Fernanda Jazmín Martínez Quintero, directora general del Ichijuv, y Armando Baheneva Farías, director general de la institución educativa.

El convenio establece que la dependencia estatal seleccionará y propondrá a las y los alumnos, realizará la promoción del programa, dirigirá el proceso de admisión e inscripción y brindará la inducción correspondiente. También notificará cualquier baja y tomará acciones para reducir la deserción escolar.

El Tecnológico de Monterrey efectuará la administración académica, incluyendo inscripciones, altas y bajas de materias, reportes de calificaciones, seguimiento y asignación de tutores. Asimismo, capacitará a los promotores designados y otorgará un descuento del 40 por ciento en la colegiatura por materia.

“Muchas mujeres jóvenes jefas de familia del programa Juntas Crecemos me han dicho que quieren terminar la prepa para darle un mejor futuro a su familia y gracias al Tecnológico de Monterrey y el Gobierno del Estado, así va a ser. Por los jóvenes de Chihuahua todos estamos unidos”, expresó la directora del instituto.