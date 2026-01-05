Como parte de las medidas permanentes para garantizar la seguridad en la franja fronteriza, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha consolidado una relación binacional sólida con corporaciones de seguridad de los Estados Unidos, la cual ha permitido reforzar la operatividad policial y eficientar el combate a la criminalidad en esta región estratégica. Así lo dio a conocer Gilberto Loya, titular de la corporación.

Gracias a esta colaboración, durante el año 2025 se atendieron 329 incidentes fronterizos, mientras que desde el 2023 se han acumulado un total de 1,573 casos coordinados, lo que refleja un trabajo constante y articulado enfocado en la protección de la comunidad a ambos lados de la frontera.

Asimismo, en lo que va de la actual administración, se han realizado 157 intervenciones mediante el Operativo Espejo, acciones que han permitido rescatar y canalizar a 1,635 personas en situación de movilidad irregular, priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la atención integral de las personas.

Al respecto, Loya Chávez, aseguró en rueda de prensa que los resultados de esta relación binacional también se reflejan de manera directa en los indicadores de seguridad, ya que gracias a la coordinación interinstitucional y binacional, Chihuahua registra avances sostenidos en la reducción de la incidencia delictiva.

Estos trabajos conjuntos se han desarrollado con diversas agencias de seguridad estadounidenses, entre ellas el sistema 911 de El Paso, Texas; la Patrulla Fronteriza; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como corporaciones estatales y locales de los estados colindantes como Texas y Nuevo México.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, a través de colaboraciones estratégicas que permitan mantener la paz y la tranquilidad en la región fronteriza, bajo la premisa de que con Seguridad damos resultados.