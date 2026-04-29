El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó ante el Registro Civil la demanda para solicitar una curp sin datos biométricos y la manifestación expresa de no consentimiento para el tratamiento de datos biométricos.

“El régimen pretende imponer una tecnodictadura, quiere tenerte geolocalizado, tener tu iris, tus huellas, tu rostro, quiere un control total, incluso de está demandando el registro de datos biométricos de tus hijos” declaró.

Francisco Sánchez presentó los documentos legales para blindarse contra el registro de datos biométricos y los puso a disposición de todas las personas, para que puedan replicarlo desde cualquier lugar del país.

Asimismo, advirtió que el régimen ha emprendido la peor de las extorsiones para intentar obligar a los ciudadanos a registrar su curp biométrica. Amenazando con cancelar cuentas, retener pensiones e incluso negar los derechos básicos de la niñez como la salud y la educación.

“Vamos a vencer al régimen en su intento por imponer una tecnodictadura. No registres tus datos biométricos, no cedas al chantaje, no cedas ante la extorsión, resiste”, sentenció.