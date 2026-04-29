La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) mantiene un esquema de atención prioritaria para centros de salud y albergues ubicados en la zona de Los Kilómetros, mediante el suministro gratuito de agua, con el objetivo de garantizar condiciones dignas de atención para personas en situación vulnerable.

Entre los espacios atendidos se encuentra el Centro Albergue “Visión en Acción”, ubicado en la colonia Kilómetro 35, el cual brinda atención a personas con padecimientos psiquiátricos, así como el albergue de rehabilitación “Agua Viva”, localizado en la colonia Kilómetro 29.

La directora del albergue “Visión en Acción”, Cielo Escogido, informó que actualmente se atiende a 120 pacientes en condiciones vulnerables, quienes presentan trastornos mentales como esquizofrenia y afectaciones derivadas del consumo de sustancias, por lo que el acceso al agua es fundamental para brindarles una atención adecuada.

“Es muy importante el uso del agua para la higiene de los pacientes. Algunos requieren apoyo para bañarse, además de que se utiliza para lavar cobijas y mantener condiciones dignas dentro del albergue. Actualmente recibimos tres pipas de agua a la semana y el trato ha sido adecuado. Agradecemos a la Junta de Agua por la atención brindada”, expresó.

De manera general, la JMAS distribuye diariamente alrededor de 10 mil litros de agua en las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros, beneficiando a más de 5 mil familias que habitan en este sector.

Con estas acciones, la Junta refrenda su compromiso de brindar atención cercana y oportuna a las familias juarenses, especialmente a quienes más lo necesitan, contribuyendo así al bienestar y la salud de la comunidad.