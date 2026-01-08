Esta tarde se registró un ataque armado en contra de elementos Estatales, en donde se reportaron un agente sin vida y dos más lesionados.

El hecho se registró sobre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Simón Abarba, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Vecinos y personas que circulaban por la zona, indicaron que se escucharon múltiples detonaciones y al percatarse, observaron una camioneta pick up, en color blanca con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

En el lugar también trascendió que fueron dos los lesionados, mismo que quedaron en las inmediaciones de la gasolinera ubicada en el mencionado cruce y los cuales fueron atendidos a los pocos minutos y posteriormente trasladados a una clínica de la localidad para su mayor atención.

Se espera que conforme avancen las investigaciones, la autoridad correspondiente dé a conocer mayores detalles de este nuevo hecho de violencia en contra de elementos policiacos.