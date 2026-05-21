La Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo mediante orden de aprehensión a Naydelin Dayana S. A., quien aparece como probable responsable del delito de robo agravado, cometido en el municipio de Valle de Zaragoza.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre los meses de abril y diciembre de 2023, sustrajo la cantidad de 430 mil 930 pesos, por concepto de abonos pagados por los clientes, generando tickets foliados con la fecha alterada, en hechos registrados entre abril y diciembre de 2023, en perjuicio de la ferretería en la que laboraba como cajera.

Naydelin Dayana S.A. fue localizada y detenida en Ciudad Juárez, y se le trasladó a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que la requirió a petición de esta representación social para formular imputación en su contra.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como en aplicar el castigo a los infractores.