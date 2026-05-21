miércoles, mayo 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Detienen en Ciudad Juárez a fémina por cuantioso robo en Valle de Allende
Portada

Detienen en Ciudad Juárez a fémina por cuantioso robo en Valle de Allende

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo mediante orden de aprehensión a Naydelin Dayana S. A., quien aparece como probable responsable del delito de robo agravado, cometido en el municipio de Valle de Zaragoza.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre los meses de abril y diciembre de 2023, sustrajo la cantidad de 430 mil 930 pesos, por concepto de abonos pagados por los clientes, generando tickets foliados con la fecha alterada, en hechos registrados entre abril y diciembre de 2023, en perjuicio de la ferretería en la que laboraba como cajera.

Naydelin Dayana S.A. fue localizada y detenida en Ciudad Juárez, y se le trasladó a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que la requirió a petición de esta representación social para formular imputación en su contra.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como en aplicar el castigo a los infractores.

banner
You Might Also Like

You may also like

Arrestan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, en Sinaloa

Participan estudiantes de la UACJ en Design Day

Por fuertes vientos; exhortan a conducir con precaución

Liberan en NCG a tres lobos mexicanos como parte del plan binacional

Equipa DIF Estatal nueva UBR de la UTCJ

Sanciona EU a empresarios ligados al Cártel de Sinaloa