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Por fuertes vientos; exhortan a conducir con precaución

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Con el fin de evitar accidentes viales, la Coordinación General de Seguridad Vial hace un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución ante la presencia de vientos que se tienen contemplados para este día, los cuales alcanzarán los 25 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 35 kilómetros por hora durante el día y hasta los 40 kilómetros por la noche.

A los guiadores se les recomienda:

  • Poner atención al camino
  • Hacer alto total en caso de existir un semáforo apagado
  • Mantener una distancia considerable entre vehículos
  • Encender las luces para una mejor visibilidad
  • Frenar con anticipación para evitar choques por alcance
  • Respetar los límites de velocidad
  • Seguir las indicaciones de los policías viales

A los peatones:

  • No caminar cerca de estructuras en peligro de colapsar
  • Cruzar la calle por las esquinas y no entre los vehículos
  • Siempre observar a ambos lados antes de ir de un punto a otro
  • Utilizar puentes peatonales

De la misma manera, se le recuerda a la comunidad no circular o caminar cerca de panorámicos en riesgo de caer, así como cerca de bardas o árboles en mal estado. En caso de requerirse apoyo de las unidades de Auxilio Vial o grúas, se puede comunicar de manera directa al teléfono 656-825-3560 durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, destacando que ambos servicios son gratuitos.

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