Este 20 de mayo, se llevó a cabo la inauguración del Design Day – Expo Diseño Industrial 2026, en el edificio B del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este evento es un espacio de exposiciones, presentaciones y experiencias creativas desarrolladas por estudiantes de Diseño Industrial.

Las propuestas terminan su exposición el 21 de mayo con la premiación a los mejores proyectos; se evalúa la percepción del objeto, el desarrollo, la calidad, la habilidad de la construcción desde lo intangible, cómo el diseño se relaciona con su entorno, la estética y el aspecto práctico-funcional, en las categorías de principiante, intermedio y avanzado, bidimensional y tridimensional.

150 alumnos presentan sus ideas de forma colegiada e individual. En la exposición se observaron trabajos que integran inteligencia artificial, diseños tangibles de iluminación, de movilidad urbana y algunos proyectos desde el área de bocetaje.

El diseño es una herramienta para imaginar, cuestionar y transformar el entorno; Luiz Antonio Pereira Machado Jr., coordinador del programa de Diseño Industrial, compartió que en esta muestra se pudo visualizar el esfuerzo y trabajo de cada alumno.

“Percibimos que la actividad del diseñador industrial no va solamente enfocada al desarrollo de un producto físico, pensamos también en el diseño de experiencias, en el diseño de servicio que ya se convierte en una realidad de la ciudad”.

En el discurso de inauguración, el maestro Luiz Pereira, agradeció a quienes ayudaron a hacer posible esta edición, además de incentivar la participación de los alumnos:

“Siempre he comentado que me siento muy afortunado de poder coordinar un programa que tiene mucha trayectoria y, sobre todo, mucha calidad y pasión. La intención es que en estos espacios ustedes, estudiantes, puedan poner en práctica lo que aprenden en el programa, puedan ejecutar proyectos, generar iniciativas, sinergia, colaboraciones y construir un programa cada vez más fortalecido”.

Para poder hacer posible esta actividad, se sumaron a la iniciativa los patrocinadores: Las Misiones, Fab Lab Juárez, FUNAX y Pigméntalo, contribuyendo a que los ganadores de esta exposición reciban, además del reconocimiento,

algunos obsequios. El comité organizador de este evento se conformó por los maestros: Eduardo Betancourt, Mayra Peña, Joel Camargo, Andrea Saucedo, Diana Arzab, Jesús García, Pablo Aldaba, Ana Camacho y Luiz Pereira.