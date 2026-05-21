La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la liberación de tres ejemplares de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, como parte de un programa binacional de recuperación de la especie. Los animales fueron trasladados desde Estados Unidos y liberados tras cumplir con los requisitos establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

La Profepa detalló que la recepción de los ejemplares se realizó el 8 de mayo en el Recinto Fiscalizado del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, en Ciudad Juárez. Los animales fueron remitidos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la dependencia, se trató de una hembra y dos machos de entre dos y tres años de edad, quienes fueron evaluados por personal especializado y presentaban buenas condiciones de salud.

La liberación ocurrió el mismo día en el predio “Los Nogales”, ubicado en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, en coordinación con la Fundación Tonkawa y dentro del “Plan de Trabajo para el monitoreo integral y fomento de la coexistencia del Lobo Mexicano”.

Los ejemplares fueron equipados con collares de monitoreo satelital que permitirán obtener localizaciones periódicas y detectar posibles eventos de mortalidad o movimientos inusuales. Según las autoridades, estos sistemas buscan facilitar el seguimiento científico y fortalecer las estrategias de conservación de la especie.

El lobo mexicano está catalogado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de “Probablemente Extinta en el Medio Silvestre (E)”. También se encuentra listado en el Apéndice II de la CITES para ejemplares provenientes de vida silvestre.

La Profepa señaló que continuará apoyando este tipo de acciones, particularmente en los procedimientos relacionados con el manejo y liberación de ejemplares vivos.

El lobo mexicano es una subespecie nativa del norte de México y el sur de Estados Unidos. Sus poblaciones disminuyeron durante el siglo XX debido a la cacería, la pérdida de hábitat y conflictos con actividades ganaderas, lo que derivó en programas de reproducción y reintroducción impulsados por instituciones ambientales de ambos países.

Las acciones de liberación y monitoreo forman parte de los esfuerzos de conservación para recuperar las poblaciones de lobo mexicano en su rango histórico de distribución. Autoridades ambientales y organizaciones participantes señalaron que el seguimiento de los ejemplares permitirá evaluar su adaptación y fortalecer las estrategias de coexistencia con las comunidades rurales de la región.