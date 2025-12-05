Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a una persona de 19 años que contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad personal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 31 de julio del presente año, la persona detenida de nombre Lucio Fernando C. E., en compañía de una mujer, privaron de la libertad a un masculino de 26 años de edad y a un menor de 12 años de edad, en el municipio de Guachochi.

Hechos en los que las víctimas fueron rescatadas por elementos de los diferentes órdenes de gobierno que integran las Células BOI.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que otorgó el mandato judicial de captura, y será llevado a la audiencia en donde el agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.