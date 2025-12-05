En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, el Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, realizó la entrega de 40 sillas de ruedas a personas con discapacidad en Ciudad Juárez, como parte de la campaña de Apoyos Funcionales y de Movilidad.

Lo anterior, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fortalecer su autonomía, ya que estas entregas están dirigidas tanto a niñas, niños y adolescentes, como a adultos jóvenes y adultos mayores que requieren apoyo inmediato para desplazarse de manera segura.

Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en la Zona Norte, señaló que, como parte de esta estrategia, en esta ocasión se dejarán algunos apoyos funcionales de stock en las oficinas de la dependencia en la frontera, para que aquellas personas que lo necesiten con urgencia puedan acercarse y recibir atención sin demoras.

Además, agregó que esta medida se implementó con el fin de seguir reduciendo el rezago en materia de discapacidad en la zona norte y asegurar que las herramientas de movilidad lleguen de manera oportuna a quienes más las requieren.

Este stock incluye 10 sillas de ruedas, 5 pares de muletas y 5 bastones de cuatro puntos, los cuales estarán disponibles para su entrega conforme se atiendan casos prioritarios detectados en la comunidad.

Durante el acto protocolario, el beneficiario Francisco Javier Mendoza Moreno reconoció el compromiso del Gobierno del Estado por impulsar acciones que les permiten recuperar independencia y mejorar sus actividades cotidianas.

El DIF Estatal ha distribuido más de mil apoyos funcionales de movilidad a personas con discapacidad, así como más de mil 200 auxiliares auditivos en toda la entidad.