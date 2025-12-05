El gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Guerra a cargo de Pete Hegset ejecutó otro ataque mortal en el Pacífico Oriental en contra de un buque que circulaba por aguas internacionales, dejando como saldo a 4 personas sin vida que presuntamente pertenecían a una organización terrorista.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada”, informó el Comando Sur de EU en la publicación que es acompañada por un video donde se expone la explosión.

De acuerdo con su inteligencia lograron detectar que este buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico dentro del Pacífico Oriental. “Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron”, enfatizaron.