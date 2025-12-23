Tras la conclusión de la reposición del colector viñedos, la Junta de Agua y Saneamiento informa esta tarde que los trabajos de pavimentación de concreto en la vialidad del Blvd. Gómez Morín seguirán hasta el próximo miércoles por la mañana.

El ingeniero Omar Villegas, jefe de residentes de la Dirección de Obra de la J+ explicó que se realizaron ajustes debido al clima presentado en los días pasados, donde se trabajan 28 centímetros de concreto y se requieren 8 horas de reposo del mismo para lograr que sea una superficie vial eficaz.

“Estamos reforzando con más personal y con el suministro de concreto para poder lograr esta fecha” mencionó el ingeniero, destacando el compromiso para causar el menor inconveniente en la zona.

La obra del colector Viñedos contempla la instalación de 617 metros de tubería de 2.44 metros de diámetro, con una inversión de 61 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 441 mil habitantes de la ciudad.

La J+ agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de esta gran obra que previene hundimiento, evita brotes de aguas residuales y fortalece la infraestructura sanitaria la ciudad.