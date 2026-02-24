Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Juan Carlos R. M., por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, cometido en la colonia Altozano, en Ciudad Juárez.

El arresto, en los términos de la flagrancia, se llevó a cabo en el cruce del Boulevard Cuatro Siglos y Altozano Norte, en donde los agentes investigadores detuvieron la marcha del vehículo Hyundai Sonata, modelo 2016, en color blanco, el cual era tripulado por el detenido.

Al momento de revisarlo, le localizaron lo siguiente:

30 gramos de cocaína en piedra y polvo, distribuida en 49 envoltorios de plástico.

32 gramos de marihuana en una bola de plástico.

El sujeto de 31 años de edad, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad social que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.