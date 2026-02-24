La mañana del 24 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera, autoridades universitarias y personal administrativo se reunieron para realizar los Honores a la Bandera.

El evento contó con la participación de la Banda de Guerra y Escolta de la UACJ dirigidas por el licenciado Félix Grajeda Morales. La interpretación del Himno Nacional y el juramento a la bandera estuvieron a cargo de la maestra Jessica Peña Sánchez, directora del Grupo Representativo Ensamble Coral Universitario Voces Custodia de México, VOCUME.

Durante este acto cívico, la escolta fue la encargada de portar, conducir y proteger nuestro lábaro patrio. Así mismo, se izó la bandera nacional para conmemorar esta fecha significativa; el lábaro tricolor ondeó al ritmo de la ligera brisa, un elemento que permitió apreciar plenamente su movimiento y majestuosidad.

Con ello, se dio cumplimiento a lo establecido por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

El doctor Jesus Meza Vega, director de Instituto de Ciencias Sociales y Administración encabezó la lectura de la efeméride. «Es nuestra bandera, símbolo de identidad nacional, siendo, sin embargo, en su confección simbólica, lo distintivo, el producto de la mezcla de tres civilizaciones distintas tanto en el tiempo como en el espacio: la indígena, la española y la franca inglesa.

El día de la bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934, pero no fue sino hasta 1940 cuando se reconoció la fecha oficialmente por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. De acuerdo con los antecedentes, en 1821 con la declaración del Plan de Iguala la bandera es diseñada para simbolizar el pacto entre realistas e insurgentes que culminó con la Independencia de México. Los principios que garantizaron este acuerdo fueron “Religión, Independencia, Unión”, puntualizó.

En el evento se contó con la presencia del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector; maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; doctor Salvador David Nava Martínez, secretario General; maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica; doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del IADA; maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB; doctor Jesús Meza Vega, director del ICSA; doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del IIT.

A través del acto cívico se recuerda que la bandera representa un símbolo de unidad en la esperanza y la conciliación, así como también es identidad de soberanía, y un recuerdo del pasado histórico que dio lugar a la libertad, elemento clave de la independencia.