La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) realizó una evaluación y validación para reconstruir la barda perimetral de la Escuela Primaria 21 de Marzo de Ciudad Juárez, que fue derribada por el viento registrado la semana pasada.

Florencio Peña, delegado del Ichife en la Zona Norte, dijo que tras el incidente personal de la dependencia instaló 25 metros de malla ciclónica en el área afectada, para salvaguardar la seguridad de las y los estudiantes, así como del personal docente.

Informó que, tras la validación técnica por el Ichife, se levantó una solicitud de presupuesto ante la SEyD para la construcción de una nueva barda perimetral de 120 metros lineales.

Comentó que, aunque el colapso se registró en un tramo de 25 metros, el resto de la estructura presentaba condiciones de deterioro, por lo que se determinó intervenirla en su totalidad para garantizar mayor seguridad.

La obra beneficiará directamente a más de 250 niñas y niños que diariamente acuden a este plantel para continuar con su formación académica, por lo que su ejecución resulta prioritaria para asegurar espacios dignos y seguros en la frontera.