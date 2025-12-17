Desde las primeras horas del día de ayer, perritos en situación de calle de diversas colonias periféricas de la ciudad amanecieron con platos de croquetas, gracias a una acción solidaria encabezada por alumnos y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

@juareznoticias.com Firulais ya no pasó hambre: Alumnos de la UACH alimentan a perritos abandonados ♬ Little Things – Adrián Berenguer

La iniciativa forma parte del programa “Más Corazón”, una estrategia de extensión social que busca fomentar la empatía, la responsabilidad comunitaria y el bienestar animal, mediante la participación directa de estudiantes becarios y voluntarios universitarios.

De acuerdo con Marco Rodríguez Bordallo, secretario de Extensión y Difusión, la alimentación para mascotas fue donada principalmente por alumnos becarios, así como por otros integrantes de la comunidad universitaria que decidieron sumarse de manera voluntaria a la causa.

“Los jóvenes no solo aportaron el alimento, también acudieron personalmente a repartirlo, asegurándose de que llegara directamente a los perritos que viven en la calle”, explicó el funcionario.

Las brigadas solidarias recorrieron colonias como Los Ojitos, Acacias y El Mezquital, entre otras zonas donde el abandono animal es recurrente y la ayuda institucional resulta insuficiente. En estos sectores, los voluntarios colocaron recipientes con croquetas y supervisaron que los animales pudieran alimentarse de manera segura.

Además, durante la jornada, los universitarios brindaron apoyo a una propietaria que ha rescatado de la calle a decenas de perritos, ayudándola con alimento para poder sostener el cuidado de los animales que mantiene bajo su resguardo, ante la falta de recursos.

Los organizadores destacaron que este tipo de acciones no solo tiene un impacto inmediato en la vida de los animales, sino que también fortalece la conciencia social de los estudiantes, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el compromiso con los sectores más vulnerables.

Finalmente, la Facultad informó que el programa “Más Corazón” continuará desarrollando actividades similares e hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a sumarse a futuras jornadas de apoyo al bienestar animal.