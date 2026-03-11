Un juez federal determinó que el Colegio de Bachilleres de Chihuahua violó la ley al negar la renovación de nombramientos directivos. La resolución abre la puerta a revisar decisiones administrativas y exhibe irregularidades en la gestión institucional.

La gestión de Humberto de las Casas al frente del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH) enfrenta una crisis legal y administrativa luego de que tribunales federales concedieran amparos que señalan irregularidades en la remoción y no renovación de nombramientos directivos.

De acuerdo con la resolución judicial, la Dirección General del subsistema educativo actuó de manera unilateral y opaca al negar la continuidad de diversos directivos sin evaluar el cumplimiento de metas ni el desempeño profesional, lo que contraviene la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Juez cuestiona discrecionalidad

El fallo judicial establece que la permanencia de los directivos no puede depender de decisiones discrecionales o criterios políticos, sino del mérito docente y de evaluaciones objetivas.

El juez federal concluyó que el COBACH omitió revisar el desempeño de los directivos y utilizó los cargos como instrumento de cambio político, lo que bloquea el mérito profesional dentro del sistema educativo.

Este precedente jurídico obliga a la institución a revisar los procesos administrativos mediante los cuales fueron desplazados directivos en diversos planteles.

Señalamientos internos y deterioro institucional

Mientras los tribunales revisan las decisiones de la Dirección General, al interior de los planteles han surgido denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas.

Fuentes internas señalan que algunos nuevos directivos, designados presuntamente por compromisos políticos, han relajado la vigilancia en turnos vespertinos y permitido prácticas cuestionables dentro de los planteles.

Entre los señalamientos destacan:

Venta obligatoria de productos: estudiantes habrían sido obligados a vender artículos como palanquetas para obtener puntos escolares, sin claridad sobre el destino de los recursos.

Uso irregular de recursos de padres de familia: se reporta el retiro de dinero de las Sociedades de Alumnos bajo esquemas de “préstamos personales”, lo que ha dejado a planteles sin recursos para mantenimiento y actividades estudiantiles.

Deterioro de instalaciones: la falta de experiencia administrativa de algunos nuevos mandos habría derivado en descuido de las instalaciones escolares.

Crisis de credibilidad

Aunque el director general ha intentado justificar las decisiones señalando que obedecen a instrucciones de autoridades estatales, la sentencia federal es clara al señalar que las acciones emprendidas resultaron ilegales.

Analistas consideran que el COBACH enfrenta actualmente una cascada de amparos, conflictos administrativos y cuestionamientos internos que podrían afectar el prestigio institucional del subsistema educativo que atiende a más de 40 mil estudiantes en Chihuahua.