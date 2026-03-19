Esta tarde fue asesinado un hombre a balazos luego de ser perseguido por sujetos armados quienes, al darle alcance, le dispararon en repetidas ocasiones a corta distancia.

Vecinos de las calles Sierra Madre Oriental y la calle “V”, de la colonia Lomas de San José, reportaron el ataque a balazos de un hombre del cual se dijo, era perseguido por al menos dos masculinos de aspecto joven, quienes le dispararon luego de que la víctima intentó refugiarse en una vivienda para salvar su vida.

Por el momento la víctima no fue identificada, ya que, a decir de los vecinos, no pertenecía al sector donde fue atacado.

Primeras versiones indicaron que la víctima se encontraba lesionada, sin embargo, al arribar las autoridades, está ya no contaba con signos de vida.

De igual manera, se indicó que se desconoce información de los agresores o el motivo por el cual era perseguido.

La zona fue acordonada y resguardada mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.