Con la presencia del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), este 18 de marzo se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa por la reacreditación del Programa de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

El evento protocolario, realizado en punto de las 10:30 horas en las Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU), congregó a directivos, docentes, alumnos, egresados y empleadores, quienes atestiguaron la entrega oficial de la constancia por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física (COMACAF).

Tercera acreditación consecutiva

Uno de los datos más relevantes de la ceremonia fue el anuncio de que esta distinción representa la tercera ocasión en que el Programa de Entrenamiento Deportivo recibe el aval de calidad por parte del organismo acreditador, luego de un proceso de evaluación realizado desde el mes de agosto de 2025.

«El que la Universidad le entre a un proyecto de mejora continua, que nosotros lo hemos tomado como un acto voluntariamente obligatorio, es porque esto nos ayuda, precisamente, a mantener una mejora afectiva. Tienen pares de otras partes de la República mexicana, nos evalúan, revisan todo lo que es nuestro currículum, revisan lo que es la infraestructura, la planta docente, todo lo que necesita el Programa de Entrenamiento Deportivo para ser un programa de calidad», expresó durante su mensaje el doctor Constandse Cortez.

Por su parte, el maestro Néstor Eduardo Rivera Magallanes, presidente del COMACAF, tomó la palabra para felicitar a la comunidad universitaria y subrayar el valor que tiene para el organismo acreditador constatar procesos de mejora continua en las instituciones evaluadas.

“Una acreditación es un esfuerzo de carácter voluntario. El primer término son las acciones que una institución tan importante como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, toma para demostrarle a la sociedad y a los estudiantes, principalmente de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, que están en un programa que les ofrece calidad y que a la vez esta oportunidad demuestra que le están rindiendo cuentas a sus papás. Le están rindiendo cuentas a quienes son responsables, juntamente con la planta docente y de los administrativos de que van por el camino correcto para servir en primera instancia, por la sociedad juarense”.

Asimismo, el maestro Gabriel Medrano Don Lucas, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, refrendó que “acreditarse, además de cumplir con estándares, es demostrar que sabemos evolucionar y convertir las áreas de oportunidad en fortalezas; implica, también, un compromiso renovado para seguir formando profesionales competentes para seguir con ética y capaces de transformar su entorno a través del deporte.

El titular de esta casa de estudios estuvo acompañado en el presídium por el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; el maestro Néstor Eduardo Rivera Magallanes, presidente del COMACAF; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), quien no pudo asistir por causas de fuerza mayor, estuvo representada por el doctor Luis Felipe Fornelli Martín del Campo, jefe del Departamento de Estomatología; el maestro Gabriel Medrano Don Lucas, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y el maestro Sergio Villalobos Saldaña, director general de Innovación Educativa.

Reconocimiento al trabajo colectivo

Subsiguientemente, se dio paso al momento cumbre de la jornada: la develación de la placa, realizada por el rector acompañado de las autoridades presentes y los coordinadores del programa, doctor José Trinidad Quezada Chacón (ICB) y el doctor Jaime Guereca Arvizu (Campus Ciudad Universitaria).

La ceremonia concluyó, dejando en los asistentes la sensación de haber sido parte de un hito más en la historia de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la UACJ, un programa que, con esta tercera acreditación consecutiva, se consolida como referente nacional en su disciplina.