–“Pasito pa’tras”: Juan Carlos quiere revancha

–Austria desatada rumbo a 2027

El moreno Juan Carlos Loera de la Rosa ya anda estrenando página web, muy a la moda, para que lo ubiquen en la carrera rumbo a la alcaldía de Juárez. Y que no diga que no.

No faltó el malora que dijera: “¡Órale, hasta parece que apenas se acordó que existe el Internet!”, porque después de casi dos años como senador, apenas se le ocurrió abrir su sitio. ¡Qué casualidad! Será que la temporada electoral le despertó el entusiasmo digital.

Los que saben dicen que esto es puro colmillo, porque Loera trae entre ceja y ceja ser el candidato de Morena para la presidencia municipal de Juárez.

Y por si había dudas, él mismo presumió su web en redes sociales, invitando a todos a echarle un ojo y estar atentos a sus novedades. Ya nada más le faltó regalar tamales y champurrado virtuales.

No es secreto para nadie que Loera no esconde sus ganas de lanzarse otra vez, aunque en 2021 la jugada no le salió, vale recordar que perdió contra Maru Campos, quien se llevó la gubernatura de Chihuahua y hoy sigue en la silla grande de palacio estatal.

Aquella vez, Juan Carlos le ganó la interna de Morena a Cruz Pérez Cuéllar, pero éste, más hábil, armó su berrinche y terminó como candidato (y luego presidente) de Juárez.

Dicen en los pasillos políticos que, si Loera hubiera apostado por la alcaldía en vez de la gubernatura, capaz y ahorita estaría buscando la grande con más posibilidades. Pero bueno, los dados ya rodaron y ahora quiere regresar como las tortugas, pasito pa’tras, pero seguro. El hubiera no existe.

Ojalá que su página traiga algo más de beneficios que promesas recicladas. La carrera por el palacio municipal apenas inicia y él ya inició su estrategia para autopromoverse. Algo es algo.

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Por más que Juan Carlos Loera de la Rosa se esfuerza y estrena su página web bien fifí para presumir su intención de ser alcalde de Juárez, la competencia ya se le complicó.

Resulta que la expriísta Mayra Chávez, quien hoy es delegada de los programas del Bienestar, le salió al paso y le movió el tablero político.

Dicen que dentro de Morena ya le hicieron el feo a Loera, pero él, terco como buen norteño, sigue insistiendo, aunque las encuestas —las buenas, no las que presume en sus redes— le dan la ventaja a Mayra.

Mientras tanto, Loera anda lanzando patadas al partido que lo llevó de la mano a varios cargos, nomás porque quiere la candidatura. Pero la neta, la carrera se le está poniendo cuesta arriba y eso que todavía falta.

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En el vecindario de los panistas la que ya se soltó la correa es Austria Galindo, anda super desatada en busca de la candidatura a la alcaldía de Juárez.

Bueno, para ser sinceros, Galindo trae en la mete ser candidata desde que tomó las riendas de la Subsecretaría de Desarrollo y Bien Común y sus actos al frente de esa dependencia estaban enfocadas a ese objetivo.

Pero ahora que desde el PAN estatal le dijeron que se moviera para figurar en las encuestas, Austria está gritando abiertamente que busca ser la abanderada de Acción Nacional en la próxima elección de 2027.

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En el barrio azul, quien ya se soltó la correa fue Austria Galindo, que anda derechito y sin escalas buscando quedarse con la candidatura panista a la alcaldía.

Dicen los que saben que desde que tomó el mando en la Subsecretaría de Desarrollo y Bien Común, no pierde oportunidad de lucirse y sumar puntitos para 2027.

Ahora sí, sin miedo al éxito, Austria ya grita a los cuatro vientos que quiere la estafeta del PAN, todo con el aval de Daniela Álvarez flamante dirigente del PAN en Chihuahua que le dijo: “¡muévete y haz ruido!”.

Así las cosas en Juárez, donde todos quieren la silla que ocupa Cruz Pérez Cuéllar… pero la cuesta se ve empinada para los panistas y de bajadita para los morenos, y como diría el clásico, “el que se mueve no sale en la foto”, aunque aquí todos ya están haciendo fila y sacando brillo a los zapatos.