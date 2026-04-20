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Fallece el actor Patrick Muldoon a los 57 años

by EdiciónJuárez
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El mundo del entretenimiento está de luto tras el inesperado fallecimiento del actor estadounidense Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en populares producciones televisivas y cinematográficas. El intérprete, de 57 años, murió la mañana del domingo 19 de abril a causa de un infarto, confirmaron medios internacionales y representantes cercanos.

Según versiones preliminares, Muldoon fue hallado sin vida en su residencia en Beverly Hills después de que su pareja notara que algo no estaba bien tras una rutina aparentemente normal. Los servicios de emergencia acudieron al domicilio, pero no pudieron reanimarlo.

Muldoon adquirió reconocimiento en la década de los 90, especialmente por su papel como Austin Reed en la telenovela Days of Our Lives, y por su participación en melodramas de la televisión estadounidense como Melrose Place. Además, incursionó en el cine con títulos como Starship Troopers, consolidando una carrera de varias décadas en la industria.

Amigos y colegas han expresado su consternación por la noticia, destacando su profesionalismo y su calidez humana. Días antes de su muerte, Muldoon compartió su entusiasmo por un próximo proyecto como productor, lo que reflejaba su compromiso continuo con el mundo del entretenimiento.

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