La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer miércoles 11 a este jueves 12 de febrero, atendieron 41 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 29 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos y 12 por el área de Rescate Municipal.



Entre los hechos más relevantes se encuentra un incendio registrado a las 04:08 horas en el cruce de las calles J. Contreras Aguilera y Talamás Camandari, en la colonia Carlos Castillo Peraza. En el lugar se reportó fuego en un domicilio, así como en un camión y un vehículo.



Durante la intervención, los elementos del Departamento de Bomberos rescataron a un masculino que se encontraba resguardado en el baño del domicilio. Para lograr su extracción de manera segura, fue necesario realizar un boquete en la estructura del inmueble. La persona fue puesta a salvo gracias a la pronta y oportuna actuación del personal operativo.



Asimismo, se informó que el albergue El Barreal mantiene una ocupación de 53 personas, de las cuales 45 son masculinos y 8 femeninas, quienes reciben atención y resguardo ante las condiciones climáticas.



La dependencia reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera permanente para salvaguardar la integridad de las y los juarenses, e hizo el llamado a reportar cualquier emergencia al número telefónico 9-1-1.