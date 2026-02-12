El Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) y la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCH Sur) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la continuidad académica, la vinculación educativa y el desarrollo de oportunidades para las y los estudiantes de nivel Medio Superior y Superior.

Dicha acción, forma parte de las estrategias interinstitucionales que impulsa Gobierno del Estado, para brindar alternativas de desarrollo para la comunidad estudiantil de la entidad.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, subrayó la importancia de generar alianzas estratégicas que impulsen la calidad educativa y la vinculación institucional.

“La colaboración entre nuestra institución y la UTCH Sur permitirá ampliar las opciones de crecimiento académico de nuestros estudiantes, fortaleciendo sus competencias y contribuyendo al desarrollo económico y social del estado”, comentó el funcionario.

A su vez, la rectora de la UTCH Sur, Yolanda Quiñones Montenegro, destacó que este acuerdo permitirá consolidar rutas claras de formación profesional para las y los egresados del Conalep.

“La colaboración entre ambas instituciones permitirá consolidar una alianza estratégica donde se implementen programas de investigación y desarrollo tecnológico en beneficio de la comunidad estudiantil”, refirió.

Durante el evento protocolario se contó con la presencia de directivos de planteles, autoridades educativas estatales y representantes de vinculación institucional, quienes coincidieron en que este acuerdo fortalecerá la transición académica de los egresados y promoverá proyectos conjuntos de capacitación, innovación y desarrollo tecnológico.