Autoridades de Sonora identifican a médico relacionado con seis muertes por aplicación de sueros vitaminados

Las autoridades de Hermosillo identificaron a un médico como presunto responsable de la aplicación de sueros intravenosos que habrían provocado la muerte de seis personas en las últimas semanas. El caso encendió alertas sanitarias en todo el estado y abrió una investigación por posibles prácticas irregulares dentro de una clínica privada.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Sonora, las víctimas recibieron llamados “sueros vitaminados”, tratamientos que se ofrecían como una alternativa para combatir el cansancio o mejorar el bienestar general. Todos fueron aplicados en un consultorio ubicado en la colonia Jesús García, donde el médico, identificado por las autoridades como Jesús Maximiano N. atendía de manera particular.

La dependencia estatal confirmó que, además de las seis personas fallecidas, otras tres presentaron complicaciones graves, una de ellas aún hospitalizada. Los casos encendieron las alertas después de que varios pacientes desarrollaran síntomas adversos poco tiempo después de recibir las infusiones.

Como parte de la investigación, personal sanitario aseguró frascos, soluciones e insumos empleados en el consultorio, los cuales fueron enviados a laboratorios especializados para determinar si existía contaminación, mala preparación o uso de sustancias no autorizadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abiertas varias carpetas de investigación para esclarecer responsabilidades. Aunque no se ha informado sobre una orden de aprehensión, el médico señalado es considerado una figura central en el caso.

Familiares de las víctimas han solicitado claridad sobre los componentes de los sueros y el motivo por el cual provocaron reacciones tan severas. Las autoridades estatales reiteraron que continuarán con las diligencias hasta determinar el origen de los efectos adversos y establecer si hubo negligencia, malas prácticas o violaciones a normas sanitarias.