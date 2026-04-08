Regidores de la Comisión Edilicia de Salud Pública se reunieron con la directora general de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, quien informó que los casos de rickettsia han ido en aumento en los últimos días, por lo que hizo un llamado a la población a atenderse en instituciones de salud de cualquier nivel de Gobierno.

La funcionaria tuvo un encuentro con el regidor y coordinador de la Comisión, Héctor Hugo Avitia Corral, así como las regidoras Sandra García Ramos y Dina Salgado Sotelo, a quienes les explicó que esta enfermedad tiene presencia constante en la ciudad y actualmente muestra un incremento, por lo que se trabaja de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado y con dependencias como la Dirección de Ecología.

“Sí hay casos de rickettsia y están aumentando en los últimos días. Necesitamos que la ciudadanía sepa que estamos trabajando en conjunto con distintas áreas”, expresó.

Informó que la Dirección de Ecología realiza fumigaciones en zonas donde se detecta o se presume la presencia de garrapatas, mientras que la Dirección de Atención y Bienestar Animal también participa en acciones preventivas.

Explicó que en coordinación con autoridades de salud se ha detectado la importancia de que, ante un posible caso, las personas acudan a instituciones médicas oficiales, ya que esto permite activar protocolos de notificación y estudios epidemiológicos.

Cuando la ciudadanía acude únicamente a farmacias o consultorios privados, en algunos casos reciben tratamiento oportuno, pero estos lugares no cuentan con registros oficiales ni reportan los casos, lo que limita la intervención de las autoridades.

Esta situación impide identificar focos de infección, retrasa las fumigaciones en domicilios afectados y favorece la propagación de la enfermedad.

Ante ello, el llamado a la población para que si presentan síntomas y detectan la presencia de garrapatas en sus viviendas, acudan a unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Jurisdicción Sanitaria o del Municipio, donde se aplican los protocolos necesarios para su atención y seguimiento.