Megaoperativo en Bogotá permite rescatar a niña de 7 años que iba dentro de camioneta robada

Una intensa movilización de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió rescatar a una niña de siete años que permanecía dentro de una camioneta robada en la localidad de Suba. El caso se registró la noche del lunes, cuando varios hombres armados despojaron a un conductor de su vehículo sin notar o ignorando que la menor dormía en el asiento trasero.

El hurto ocurrió en la calle 99A con carrera 70F, donde los delincuentes abordaron al propietario de una camioneta Nissan X-Trail y huyeron rápidamente con el automotor. Minutos después, al confirmar la presencia de la niña en el interior del vehículo, las autoridades activaron un operativo de búsqueda a gran escala.

Desde el momento en que fue reportado al 123 que en medio del robo de un vehiculo en Suba, los delincuentes se habían llevado a una niña de 7 años que estaba en el vehiculo se desplegaron todas las capacidades de la @PoliciaBogota , el Gaula de la Brigada XIII del Ejército y la… pic.twitter.com/w8N19aOwWz — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 7, 2026

La Policía desplegó patrullas en tierra, seguimiento por cámaras de seguridad y apoyo aéreo con helicóptero, logrando rastrear la ruta del vehículo hasta el barrio Nicolás de Federmán, en el norte de la ciudad. Allí, dos uniformados que adelantaban labores de verificación localizaron la camioneta estacionada.

Al acercarse, encontraron a la menor en su interior, aparentemente dormida y sin signos de lesión. Según el reporte oficial, la niña no habría despertado durante el trayecto, lo que evitó que sufriera un mayor trauma.

El alcalde Carlos Fernando Galán reconoció la rápida reacción de las unidades policiales y de los organismos de seguridad coordinados en el operativo, subrayando que la prioridad siempre fue salvaguardar la vida y bienestar de la menor. Tras ser rescatada, la niña fue valorada y posteriormente entregada a su familia.

Las autoridades continúan buscando a los responsables del robo y analizan las cámaras del sector para fortalecer la investigación.