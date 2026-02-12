A 90 años de que México firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reducir la jornada laboral a 40 horas, por fin este cambio parece ver la luz, pues el Senado avaló la modificación Constitucional para reducir las horas de trabajo. Con 103 votos a favor y 15 en contra, los senadores aprobaron en lo general y particular cambios al artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que, por cada seis días de trabajo, habrá por lo menos un día de descanso, con goce de salario íntegro.

Esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum señala que la disminución laboral será gradual y comenzará a partir de 2027 con una reducción de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. También se establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implica la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores, y al hablar sobre el tiempo extra, las 12 primeras horas se pagarán al doble, y a partir de la hora 13, se pagará al triple. Además, se prohíbe el periodo extra para menores de 18 años.

Durante la discusión, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que esta reforma no cumple con algunas demandas de los trabajadores, ya que no establece dos días de descanso. Dijo que un día de descaso no es suficiente para que las personas solventen sus trámites, cuiden de su familia y se recuperen física y mentalmente para continuar trabajando. Enfatizó que con este cambio se abaratan las horas extra.

Explicó que la ley actual señala que, de 1 a nueve horas extras, el trabajador tiene acceso al pago doble, y a partir de la 10 hora, el pago es triple. Sin embargo, con la reforma el pago triple se aplicará hasta la hora 13. “Esto podría representar un retroceso en el bolsillo del trabajador, pero dependiendo del acuerdo que se llegue con el patrón. Lo que es cierto, la jornada como está planteada, es un incentivo para prolongar la jornada laboral más allá de las 40 horas y el propósito debería ser a la inversa”, declaró.

La priista Cristina Ruiz también criticó que no haya dos días de descanso a la semana, al sostener que esta modificación constitucional mide el descanso en horas y no en días. Comentó que trabajar seis días no es descanso, porque significan seis traslados, seis camiones, seis comidas y seis días fuera de casa. “Esta no es la reforma de las 40 horas, es la reforma del cansancio”, señaló.

El panista Marko Cortés dijo que esta reforma es una “justicia a media”, porque solo beneficia a los trabajadores contratados de manera formal. Dijo que si esta modificación es mal ejecutada, puede generar mayor informalidad. También criticó que las 40 horas laborales sean hasta 2030 y no se aplique en este año, por lo que comentó que esto se puede deber a que el gobierno pactó con el sector empresarial.

“Esta reforma no contempla estímulos fiscales a las micro y mediana empresas, porque claro que habrá costos y habrá quienes tengan que pagar esas horas extra y contratar más personal para cumplir con esto”, señaló.

Los senadores de oposición presentaron nueve reservas, entre ellas estaba detinar dos días de descanso por semana, pero ninguna pasó. Falta que la Cámara de Diputados apruebe esta reforma y de hacerlo, México se convertirá en el tercer país de América Latina en establecer una jornada laboral de 40 horas semanales.

Esto se hace después de Ecuador, país pionero en impulsar dicho cambio en la región en 1997, y de Chile que desde 2024 inició un proceso de reducción gradual que se prevé concluirá en 2028. De acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo laboran 43.9 horas semanales en promedio, y en México ese tiempo es de 45.2 horas.

Expansión