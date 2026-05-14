Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Valle, arrestaron a Anthony Edward G. G., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Parajes de San Isidro atendieron un llamado recibido al número de emergencias 9-1-1, en el cual denunciaban a un sujeto realizando disparos al aire en el exterior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Volcán Tolimán y Paseo de San Isidro.

Al arribar al lugar del reporte, los oficiales observaron a un sujeto que portaba lo que aparentaba ser un arma de fuego, quien al notar la presencia policial mostró una actitud evasiva e intentó ingresar rápidamente a un domicilio, siendo interceptado por los agentes preventivos.

En ese momento, el masculino apuntó el arma hacia los oficiales, por lo que mediante comandos verbales le indicaron que bajara el arma y desistiera de cualquier conducta agresiva, sin que obedeciera las instrucciones de los policías.

Posteriormente, al realizarle una inspección preventiva conforme a los protocolos de seguridad, le fue asegurada un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles, así como tres casquillos percutidos localizados en el suelo, procediendo con su detención.

Previa lectura de derechos, Anthony Edward G. G. de 44 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.