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Avión de Air Canada choca con camión de bomberos durante aterrizaje

by EdiciónJuárez
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Un accidente ocurrido la noche del 22 de marzo en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos, luego de que un avión de Air Canada Express colisionara con un camión de bomberos durante su aterrizaje.

La aeronave, un modelo CRJ900 operado por Jazz Aviation, cubría un vuelo procedente de Montreal con decenas de pasajeros a bordo. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto se registró en la pista cuando el avión tocaba tierra y el vehículo de emergencia se encontraba en la zona, aparentemente atendiendo otra situación.

Autoridades confirmaron que las víctimas mortales son el piloto y el copiloto. Además, se reportaron decenas de lesionados entre pasajeros, tripulación y personal del aeropuerto, aunque varios de ellos no requirieron hospitalización prolongada.

Tras el incidente, las operaciones en el aeropuerto fueron suspendidas de manera temporal, lo que provocó retrasos, cancelaciones y el desvío de vuelos a otras terminales cercanas como los aeropuertos John F. Kennedy y Newark.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a una posible falla en la coordinación entre el control de tráfico aéreo y los equipos de emergencia que se encontraban en pista, sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas del accidente.

Organismos federales ya iniciaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido y evaluar si se cumplieron los protocolos de seguridad, en un hecho que ha generado preocupación en el sector aeronáutico por la operación simultánea de aeronaves y vehículos en áreas activas.

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