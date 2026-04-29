Gobierno de Estados Unidos acusa formalmente a gobernador de Sinaloa por narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le señala de colaborar con redes del narcotráfico y de utilizar su posición para favorecer operaciones criminales. De acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el mandatario y varios funcionarios de su administración habrían facilitado actividades vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La investigación, desarrollada por el Distrito Sur de Nueva York en coordinación con la DEA, sostiene que el grupo de funcionarios implicados habría brindado protección a una facción del Cártel de Sinaloa a cambio de beneficios económicos. Entre los delitos señalados se mencionan conspiración para el trasiego de fentanilo, metanfetamina y otras drogas, además de cargos relacionados con el uso de armas.

Las autoridades estadounidenses destacaron que la presunta red de complicidades operaba desde diversas áreas de gobierno, lo que, según la acusación, permitió a los grupos criminales mantener rutas activas hacia el vecino país. Aunque el caso ya generó reacciones en México, el gobierno federal ha señalado que, hasta ahora, no se ha recibido una notificación oficial que confirme medidas adicionales, como la cancelación de documentos migratorios o restricciones diplomáticas.

En declaraciones recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó no contar con información oficial relacionada con sanciones contra el gobernador y pidió basar cualquier señalamiento en pruebas verificables. Mientras tanto, la situación coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre ambos países y los mecanismos de cooperación en seguridad.

La acusación incrementa la tensión política en un estado donde operan diversas células del crimen organizado y donde los operativos contra drogas sintéticas han sido constantes en los últimos meses. El caso podría evolucionar en las próximas semanas, a medida que se determinen los siguientes pasos legales tanto en Estados Unidos como en México.