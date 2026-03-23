Fallece Leonid Radvinsky, fundador de la plataforma OnlyFans

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, conocido por ser la figura clave detrás del crecimiento de la plataforma OnlyFans, murió a los 43 años, de acuerdo con información confirmada este lunes por la compañía.

Según el comunicado difundido por la empresa, el empresario falleció tras enfrentar de forma privada una enfermedad grave. Su familia solicitó respeto y discreción en estos momentos, mientras que la plataforma destacó su papel como líder y principal impulsor de su modelo digital.

Radvinsky adquirió en 2018 la firma matriz Fenix International Ltd., desde donde dirigió la transformación de la conocida “página azul” en uno de los espacios más rentables y populares dentro de la economía de creadores. Bajo su dirección, el sitio experimentó un crecimiento acelerado, consolidando una comunidad global de usuarios y generadores de contenido.

A pesar de mantener un perfil discreto, Radvinsky era considerado una figura influyente en la industria tecnológica y del entretenimiento virtual. Su visión redefinió la manera en que los creadores monetizan su trabajo y establecen vínculos directos con sus audiencias.

El fallecimiento del empresario deja incógnitas sobre el rumbo que tomará la plataforma en los próximos meses, especialmente en un contexto donde ha logrado posicionarse como una de las compañías digitales más relevantes a nivel internacional.