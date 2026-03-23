Desaparecen siete trabajadores electricistas en Matehuala; hallan solo su equipo

Siete trabajadores originarios del municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, desaparecieron el sábado 21 de marzo mientras realizaban labores de construcción y electrificación en el municipio de Matehuala. El hecho salió a la luz cuando una persona ajena al grupo llegó al lugar donde laboraban y encontró únicamente la grúa y el equipo de trabajo abandonados, sin rastro de los empleados ni de la camioneta en la que se trasladaban.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las fichas de localización correspondientes con el fin de intensificar las labores de búsqueda. Las autoridades identificaron a los desaparecidos como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Abraham Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera Rodríguez, Celso López González y Macario Torres Castillo, cuyas edades oscilan entre los 19 y 38 años.

Familiares de los trabajadores reportaron que estos habían salido el 16 de marzo hacia Matehuala para realizar trabajos eléctricos y mantuvieron comunicación con ellos hasta la mañana del sábado, cuando informaron que se dirigían de regreso por la carretera Matehuala Cárdenas. Después de ese último mensaje, sus teléfonos dejaron de responder.

Los familiares han expresado preocupación a las autoridades a reforzar las acciones de búsqueda, señalando que no existían antecedentes de amenazas o situaciones de riesgo previas para los trabajadores. Las autoridades pidieron a la población que, en caso de contar con información que pueda ayudar a su localización, la reporten a los canales oficiales.

El caso ha generado inquietud en la región y vuelve a poner en foco la problemática de las desapariciones en zonas laborales del estado.