Investigan muerte de joven estadounidense tras cirugía estética en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación penal por presunta negligencia médica luego de la muerte de una joven ciudadana estadounidense de 27 años en una clínica estética de esta frontera.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer, identificada como Esmeralda “N”, fue sometida a una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos en la clínica estética MedQuin, ubicada en la colonia Las Fuentes Sección Lomas. Durante el procedimiento presentó una caída repentina en su saturación de oxígeno, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio que le costó la vida.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que la complicación pudo deberse a un embolismo graso, una reacción grave que puede presentarse durante cirugías de este tipo. Sin embargo, aún se indaga si existieron fallas en los protocolos de atención, respuesta de emergencia o supervisión clínica.

La Fiscalía también analiza posibles irregularidades en la operación de la clínica, pues el inmueble carecía de rótulos o señalización visible que lo identificara como un establecimiento médico autorizado, lo que ha generado dudas sobre su certificación sanitaria.

Paramédicos de Protección Civil atendieron el reporte, pero al llegar encontraron a la paciente sin signos vitales, con heridas quirúrgicas, cianosis y hematomas, de acuerdo con los primeros informes.

El caso ha reactivado las alertas sobre los riesgos del turismo médico no regulado en ciudades fronterizas, donde algunas clínicas ofrecen procedimientos estéticos a bajo costo, pero operan sin la supervisión adecuada. Autoridades recordaron que este incidente se suma a otro ocurrido el año pasado, cuando una mujer de Colorado falleció también tras una cirugía estética en Reynosa.

La investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades y posibles sanciones.