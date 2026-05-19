Terremoto de 5.2 sacude el sur de China; reportan dos muertos y edificios colapsados

Un sismo de magnitud 5.2 sorprendió durante la madrugada del 18 de mayo a la región de Guangxi, en el sur de China, dejando dos personas fallecidas, varios heridos y daños estructurales en distintas zonas de la ciudad de Liuzhou, informaron autoridades locales.

El movimiento telúrico se registró poco después de la medianoche, con epicentro en el distrito de Liunan, según el Centro de Redes Sismológicas de China. La sacudida, que alcanzó una profundidad cercana a los ocho kilómetros, se sintió en varias localidades de la provincia y provocó que residentes abandonaran sus hogares en busca de seguridad.

Las primeras evaluaciones indican que al menos trece edificios colapsaron debido al sismo, lo que obligó a la evacuación de miles de habitantes mientras equipos de emergencia trabajaban en tareas de inspección y búsqueda. Las autoridades confirmaron que dos personas murieron y que varios ciudadanos resultaron heridos, algunos de ellos trasladados a hospitales para recibir atención.

Imágenes difundidas por medios locales y usuarios en redes sociales muestran a la población saliendo apresuradamente de sus viviendas, así como estructuras derrumbadas y trabajos de rescate entre los escombros. Aunque los daños materiales fueron considerables en algunas áreas, servicios como electricidad y comunicaciones continuaron operando en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles réplicas y continúan con la evaluación de daños para determinar el alcance total del impacto en la región de Guangxi.