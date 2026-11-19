La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), ha beneficiado a más de 27 mil familias juarenses con descuentos para regularizar sus cuentas de agua potable y drenaje, como parte de las acciones que buscan facilitar el cumplimiento de sus pagos.

René Rodríguez, encargada del despacho de la Dirección Comercial de la JMAS, informó que, de enero a octubre de este año, se otorgaron 27 mil 96 descuentos a cuentas de tarifa doméstica, permitiendo que más familias aprovecharan estos apoyos para ponerse al corriente.

“Desde enero de 2026 y hasta el cierre de octubre hemos podido apoyar a más de 27 mil familias para regularizar sus adeudos. Esto se refleja en una condonación de más de 430 millones de pesos, en apoyo y beneficio de las familias juarenses”, señaló.

Destacó que, también se ha brindado apoyo al sector comercial e industrial, principalmente en casos donde se presentan fugas en las instalaciones de los propios usuarios.

“En lo que va del año hemos apoyado a más de 70 industrias y a más de mil comercios, con opciones de regularización de acuerdo con cada situación”, agregó.

Como parte de estas acciones, la JMAS invita a las familias juarenses a aprovechar la próxima jornada de servicios “Cerca de ti”, que se llevará a cabo este viernes en Gran Patio Zaragoza.

Los asistentes podrán acceder a descuentos y realizar reportes relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado, así como acceder a otros servicios, entre ellos expedición de actas de nacimiento, cartas de no antecedentes penales, afiliación a MediChihuahua y aplicación de vacunas.

En esta edición también se incorporará el programa de descuentos “Ahorra o Nunca”, de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), que contempla beneficios superiores a los que se han manejado durante el año, con hasta el 90 por ciento de descuento en adeudos y el 100 por ciento en multas y recargos, dependiendo de la situación de cada usuario.

“Invitamos a todas las familias que están esperando una oportunidad para regularizar sus adeudos a que se acerquen este 20 de noviembre a la jornada Cerca de Ti, en Gran Patio Zaragoza, donde podrán conocer los apoyos disponibles y aprovechar los beneficios de este nuevo programa”, concluyó.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de acercar opciones y facilidades a las familias juarenses para que puedan regularizar sus cuentas y mantenerse al corriente con sus servicios de agua potable y drenaje.