Este jueves, diputados y senadores de Morena, PT y Verde ingresaron a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El encuentro tiene como propósito cerrar filas en torno a la soberanía nacional, en el marco de la participación de la CIA en un operativo en el Estado de Chihuahua y las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Los legisladores se formaron desde las 12:00 en la calle de Moneda, e ingresaron 20 minutos después. Al ingresar, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que entre los asuntos a discutir con Sheinbaum Pardo destaca “la posibilidad de convocar a un extraordinario para posponer la elección del Poder Judicial hasta el primer domingo de junio de 2028”.

Asimismo, indicó que otro de los temas prioritarios será el impulso al plan de inversiones del próximo gobierno federal.

“Apoyar mucho su plan de inversiones, el plan de inversiones es un nuevo paso que se da para fortalecer el programa México”, sostuvo.

En tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que el movimiento mantiene la unidad en torno a Sheinbaum y adelantó que continuarán trabajando a favor de la llamada Cuarta Transformación y la soberanía nacional.

“Esperamos un mensaje de unidad y venimos obviamente a cerrar filas junto con nuestra presidenta de la República”, expresó.

Castillo indicó que la reunión con la mandataria federal tiene como propósito refrendar el respaldo político del grupo legislativo hacia el gobierno federal.

Sobre la posibilidad de aplazar la elección judicial y convocar a un periodo extraordinario en el Congreso, la legisladora reconoció que será uno de los temas a debatir.

Por su parte, el vocero del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, aseguró que desde el Congreso existe respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que la soberanía nacional “no es negociable”.

“La cooperación y la coordinación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México es extraordinario en materia de intercambio de información, en materia de inteligencia”, declaró.

No obstante, señaló que cualquier proceso de extradición debe apegarse estrictamente a la ley y al debido proceso.

En ese sentido, acusó a la oposición de intentar posicionar la narrativa de que el gobierno mexicano protege a presuntos delincuentes. “La oposición ha tratado de vender esto como que estamos protegiendo falsos… todo lo contrario, la presidenta ha sido muy clara.

Nosotros no vamos a permitir que nadie viole la ley. Nosotros no vamos a cubrir a nadie como en el pasado”, expresó. Asimismo, informó que ya fue enviada nuevamente al juez federal del sur de Nueva York una solicitud para integrar correctamente información relacionada con el caso, y señaló que esperarán la respuesta correspondiente a través de la Cancillería.

Algunos diputados federales llegaron en tres camiones que salieron de la sede de San Lázaro, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, y este transporte tuvo un costo de 5 mil pesos aproximadamente.

Se espera que la reunión duró poco más de una hora; y se prevé que hablen los coordinadores por tres minutos, después la presidenta de un mensaje.

ElHeraldodeMéxico