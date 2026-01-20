Después de meses de especulación, el actor Eugenio Derbez confirmó que regresará a darle voz a Burro en Shrek 5 para el doblaje de América Latina, una interpretación que se ha vuelto icónica y que ha marcado a varias generaciones de fans del personaje animado.

Durante la alfombra roja de la nueva temporada de LOL: Buscando Talento, Derbez habló con los medios sobre su esperado regreso y reveló que DreamWorks lo contactó directamente para ofrecerle nuevamente el papel. Sin embargo, su aceptación no fue inmediata: el actor aseguró que puso ciertas condiciones antes de comprometerse.

“Me pidieron que participara en el doblaje, pero les pedí que me dejaran adaptar el libreto, porque cambió toda la directiva y los modismos ya no son los mismos. Me dieron el visto bueno, así que sí, voy a estar en la quinta”, explicó Derbez. Según él, esta flexibilidad le permitirá mantener el humor y estilo característicos del personaje, asegurando que la versión latinoamericana de Burro siga conectando con el público.

El regreso de Derbez como Burro no solo es un guiño a los fans de la franquicia, sino también un reconocimiento a la popularidad del personaje en América Latina, donde el doblaje del actor mexicano ha logrado convertir a Burro en un ícono cultural. Desde su primera aparición, la interpretación de Derbez se ha destacado por su humor particular, sus improvisaciones y los modismos locales que hicieron del personaje uno de los favoritos del público.

Con Shrek 5, la expectativa es alta. La franquicia, que debutó en 2001, ha mantenido un éxito constante gracias a su combinación de comedia, aventura y personajes entrañables. La participación de Derbez refuerza la conexión con la audiencia latina y genera entusiasmo entre quienes esperan ver nuevamente la dinámica entre Shrek, Fiona y Burro en la pantalla grande.