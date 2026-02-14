El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

“Voy a hacer una visita a Venezuela”, respondió Trump a periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje.

El republicano realizó estas declaraciones antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que encara ahora un juicio en Nueva York acusado de narcoterrorismo y conspiración.

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren luego de que Washington reconociera al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un “muy, muy buen trabajo”.

“En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, respondió Trump al ser preguntado por periodistas sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

“Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida”, añadió Trump, que mencionó en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno de Trump entregó el mando de la transición en Venezuela a la exvicepresidenta chavista y asegurado que la Casa Blanca está supervisando a su Ejecutivo.

Además, al ser cuestionado sobre planea ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico en México, Colombia y Venezuela, Trump respondió: “No se preocupen por eso“.

En diciembre pasado el mandatario estadounidense amagó con llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico.

El pasado 20 de enero Trump afirmó que habían comenzado los ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico, sin especificar los territorios, aunque señaló que “tomaron” el Golfo y que ahora es el “Golfo de América”.

Casi un mes después, el 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existía ninguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio nacional.

