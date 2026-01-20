Para frenar las políticas económicas nacionales que, aseguró, no han dado resultados positivos, la oposición debe ganar las elecciones de 2027, afirmó Alejandro Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chihuahua.

El dirigente priista sostuvo que la situación económica del país ya impacta de manera directa a las familias mexicanas, ya que los apoyos otorgados por el Gobierno Federal no son suficientes para cubrir la canasta básica en los hogares.

Agregó que el deterioro económico también ha afectado al sector salud, al señalar que los recursos actuales no alcanzan para garantizar el abasto de medicamentos esenciales, lo que pone en riesgo la atención médica de la población.

Domínguez reiteró la importancia de las próximas elecciones nacionales, en las que se elegirán gobernadores y, especialmente, legisladores federales, quienes —dijo— tendrán la responsabilidad de impulsar políticas que reactiven la economía.

Indicó que una de las prioridades debe ser el fortalecimiento de la producción interna, con el objetivo de reducir la dependencia de productos importados y generar mayores inversiones dentro del país.

Finalmente, advirtió que en 2026 los países integrantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) revisarán el acuerdo comercial, proceso que podría derivar en negociaciones desfavorables y provocar una mayor contracción de la economía mexicana.