La Dirección de Obras Públicas del Municipio informó que siguen con los trabajos de rehabilitación en la Plaza del Periodista, los cuales actualmente presentan un avance del 20%, como parte del proyecto de mejoramiento de este espacio emblemático de la ciudad, situado en la esquina de la avenida Insurgentes y calle Constitución.

El encargado de la dependencia, Daniel González García, dio a conocer que a la fecha ya concluyeron los trabajos de suministro de material y desde la semana pasada comenzaron las labores de reubicación de los adoquines existentes.

Explicó que el proyecto contempla la construcción de una biblioteca, así como el reacomodo del monumento El Papelerito y del memorial donde están las placas con los nombres de periodistas, además de la construcción de un obelisco.

Dijo que se le dará mantenimiento al sistema de alumbrado, la construcción del edificio proyectado y trabajos complementarios como limpieza profunda de la plaza y rehabilitación de letreros.

Señaló que esta intervención representa una inversión de 6 millones 714 mil 632 pesos con 06 centavos, destinada a dignificar y modernizar este espacio público.