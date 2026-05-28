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Buscan concientizar a la ciudadanía para la prevención de accidentes

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A fin de concientizar a la ciudadanía sobre la prevención de accidentes que involucren peatones, la Coordinación General de Seguridad Vial llevó a cabo una jornada de volanteo preventivo sobre la campaña: “Pongamos freno a los atropellos”.

La actividad anterior, donde participaron los agentes Acosta, Urista y Soto, se llevó a cabo este miércoles en el cruce de la calle Santiago Blancas y la avenida De las Torres. Durante estas acciones, los agentes realizaron labores de orientación y entrega de información preventiva a conductores y peatones, exhortándolos a respetar los señalamientos viales, los límites de velocidad y los cruces peatonales, a fin de fomentar una movilidad más segura para todas las personas.

Se le recuerda a los juarenses que la prevención y la responsabilidad compartida son fundamentales para disminuir incidentes viales, por lo que invita a la ciudadanía a mantener una conducción atenta y una cultura de respeto en la vía pública.

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