miércoles, mayo 27, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Limpian canal de llamada para recibir agua del Tratado Internacional
Portada

Limpian canal de llamada para recibir agua del Tratado Internacional

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizó labores de limpieza en el canal de llamada que conecta el Río Bravo con la Acequia Madre, en apoyo a la Comisión Nacional de Agua (Conagua), para recibir el volumen destinado al riego agrícola proveniente del Tratado Internacional entre Mexico y Estados Unidos.

El Ingeniero Daniel Pérez, del departamento de Supervisión de Obra, señaló que, el canal debe estar en óptimas condiciones para conducir el agua hacia la Acequia Madre y, posteriormente, llegue a la zona agrícola para el riego del distrito 009.

“Utilizamos una excavadora para la limpieza, retirando todo el azolve dentro del canal y se tiene contemplado durar dos días con los trabajos del lugar” detalló.

Explicó que, el azolve es el material que se acumula en el fondo del canal, como arena y basura, que obstruyen el flujo del agua.

banner

Estas labores en el canal de llamada tienen como objetivo permitir que los 11 millones de metros cúbicos de agua liberados por el tratado fluyan sin impedimentos para abastecer el sistema de riego del Distrito 009.

Los trabajos se realizan en coordinación y a petición de Conagua para que el agua pueda llegar de forma eficiente a los productores del valle de Juárez.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a no arrojar basura, muebles u otros desechos al Río Bravo y a la Acequia Madre, ya que estos residuos bloquean los canales y ponen en riesgo el suministro para el riego agrícola.

You Might Also Like

You may also like

Acuerda Cabildo la donación de dos predios en favor del Infonavit

Extorsionó con más de dos mdp a familiar de su víctima; lo...

Finaliza programa Peraj en La Rodadora Espacio Interactivo

Buscan concientizar a la ciudadanía para la prevención de accidentes

Continúan acciones para contener incendios forestales en Madera

Intentó asesinar a una fémina; lo vinculan a proceso penal