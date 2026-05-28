La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizó labores de limpieza en el canal de llamada que conecta el Río Bravo con la Acequia Madre, en apoyo a la Comisión Nacional de Agua (Conagua), para recibir el volumen destinado al riego agrícola proveniente del Tratado Internacional entre Mexico y Estados Unidos.

El Ingeniero Daniel Pérez, del departamento de Supervisión de Obra, señaló que, el canal debe estar en óptimas condiciones para conducir el agua hacia la Acequia Madre y, posteriormente, llegue a la zona agrícola para el riego del distrito 009.

“Utilizamos una excavadora para la limpieza, retirando todo el azolve dentro del canal y se tiene contemplado durar dos días con los trabajos del lugar” detalló.

Explicó que, el azolve es el material que se acumula en el fondo del canal, como arena y basura, que obstruyen el flujo del agua.

Estas labores en el canal de llamada tienen como objetivo permitir que los 11 millones de metros cúbicos de agua liberados por el tratado fluyan sin impedimentos para abastecer el sistema de riego del Distrito 009.

Los trabajos se realizan en coordinación y a petición de Conagua para que el agua pueda llegar de forma eficiente a los productores del valle de Juárez.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a no arrojar basura, muebles u otros desechos al Río Bravo y a la Acequia Madre, ya que estos residuos bloquean los canales y ponen en riesgo el suministro para el riego agrícola.