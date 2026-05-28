Dentro y fuera de las aulas, la comunidad universitaria se esfuerza para portar con orgullo el sentido de pertenencia a esta casa de estudios. La dedicación, el aprendizaje y grandes enseñanzas de vida se cuentan desde diversas visiones en el programa Peraj.

El 27 de mayo de 2026 culminó con éxito la mentoría que 130 alumnos de la universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ofrecieron a 130 niños de educación básica, de cuarto y quinto grado de primaria dentro de este programa, indicó el maestro Arturo Herrara, subdirector de Responsabilidad Social.

Para el cierre de este periodo, la comunidad se reunió en La Rodadora Espacio Interactivo para celebrar este logro.

Itzel Victorio, del programa en Derecho compartió los aprendizajes obtenidos durante su apoyo en el programa Peraj. ¿Cuál es la experiencia más grata que te llevas? Itzel comentó«convivir con los niños y ver que cada uno tiene su propia realidad. Pasan por situaciones diferentes en diversos ámbitos, y nosotros estamos ahí para apoyarlos o para guiarlos dentro de lo que está en nuestra alcance».

La alumna de Derecho agregó que los universitarios interesados en formar parte de este programa, deben tomarlo con seriedad. “Háganlo de corazón, disfrútenlo y hagan sentir a los niños valiosos”.

Alfredo García Quintero, también alumno del programa en Derecho, destacó que Peraj es un programa que pretende combatir la deserción estudiantil y apoyar en el desarrollo social, motivando a niños y niñas que aspiren a una educación superior. ”Estoy muy feliz de haber acompañado a todo mi equipo y a los niños. Es una labor muy importante, ya que todos ellos nos han acompañado para poder mejorar su propia vida. Y también aprendemos de ellos. Aprenden, se inspiran e inspiran a los demás. Es una experiencia única”.

En el cierre del evento estuvieron presentes la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social; y el maestro Erick Sánchez, subdirector de Vinculación para brindar un discurso de aliento y de reconicimiento a los participantes.

“Es muy importante su presencia. Siéntanse privilegiados de haber tenido esta oportunidad en la que que nuestros alumnos interactuaron con ustedes. Este programa es de suma importancia porque desde la universidad les damos a nuestros alumnos la parte de retribución social, muy importante para la UACJ, y para ustedes como beneficiarios.

Siéntanse acompañados por la universidad y sobre todo que en un futuro no muy lejano, los vamos a esperar con las puertas abiertas”.

En este sentido, la Escuela Laurencio Gallegos, Escuela Primaria Cuauhtémoc y la Escuela José Jesús Álvarez Pasillas recibieron un reconocimiento en honor a su colaboración y compromiso con el Programa Peraj.

Es importante recordar que Peraj es un programa nacional en el que los universitarios participan como mentores de niños para apoyarlos y motivarlos para desarrollar su máximo potencial. A los universitarios se les ofrece un espacio de participación ciudadana en el que enriquecen su formación humana como futuros profesionistas.

Este programa enriquece en diversos ámbitos: a los niños que forman parte del programa les permite tener un mejor desempeño académico, a los mentores les enseña a tener responsabilidad social, y promueven en la comunidad valores.