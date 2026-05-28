La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un despliegue operativo y de apoyo logístico en el municipio de Madera, para reforzar la atención a los incendios forestales que se registran en la región.

Como parte de los trabajos, personal de la dependencia realiza supervisiones en las comunidades de La Apachena, Ejido de Madera, Ejido El Largo y Anexos, así como en el Ejido Guadalupe Victoria (El Coyote).

Además, suministró víveres y agua embotellada a brigadistas que trabajan en la primera línea de combate, a fin de garantizar su hidratación y alimentación.

También se efectuaron recorridos terrestres en áreas perimetrales para verificar las condiciones del terreno y descartar riesgos para las comunidades cercanas.

La CEPC implementó además vuelos con drones sobre las zonas afectadas, cuyos registros fueron enviados a personal de la Comisión Nacional Forestal, para apoyar en las labores de combate.