Durante la Sesión de Cabildo celebrada este día, se autorizó el acuerdo presentado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para la donación de dos predios municipales solicitados a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a favor de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que estos terrenos serán destinados a dar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el proyecto INFONAVIT Indomables.

El primero de estos terrenos corresponde al ubicado entre las calles Valladolid y avenida Oriente 21, en el fraccionamiento Senderos de San Isidro etapa 11, con una superficie de 400 metros cuadrados y destinado a la construcción de un tanque elevado y un tanque superficial de almacenamiento de agua.

El segundo terreno está sobre la calle Cordillera Tian Shan, en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro etapa 10, con una superficie de 400 metros cuadrados destinados a la perforación y operación de un pozo.

Dijo que una vez autorizada la desincorporación, se procederá a integrar los expedientes de los predios municipales en el Departamento de Información de Bienes Inmuebles, dependiente de la Secretaría de la Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento, incorporando en su momento todos los dictámenes emitidos por las dependencias correspondientes en sentido positivo.

Posteriormente se formalizará la donación mediante escritura pública, incluyendo las condiciones, limitantes y modificaciones establecidas en los dictámenes emitidos por las direcciones facultadas para intervenir en el proceso.