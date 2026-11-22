La cancha de pádel del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) se convirtió el viernes 20 de noviembre, a las 16:00 horas, en una pista de pruebas para el futuro.

Ahí se efectuó la segunda edición de la Carrera de Robots Aéreos, una de las actividades más concurridas del Segundo Congreso Internacional de Fronteras de las Ingenierías, organizado por el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Cada equipo tuvo que programar su robot para que recorriera la pista por sí mismo, detectara los obstáculos y corrigiera su trayectoria sin ayuda. En eso se jugó todo: recorrido, precisión de navegación, estabilidad en el vuelo, capacidad de recuperar la ruta y tiempo de ejecución.

Participaron estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y la UACJ, como anfitriona.

“El funcionamiento depende de la programación autónoma. Los jóvenes deben programar sus dispositivos para que puedan recorrer una pista y esquivar los diferentes obstáculos que se encuentran en ella”, explicó el doctor Roberto Romero López, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura del IIT.

La preparación no se improvisó. La mayoría de los equipos trabajó durante el semestre, como parte de sus clases. En promedio, entre uno y cuatro meses bastaron para pasar de la idea al prototipo y llegar listos a la pista.

El jurado estuvo integrado por el maestro Carlos Gómez, coordinador del Programa Ingeniería Aeronáutica; el doctor Carlos Paz, especialista en Mecatrónica; el doctor David Luviano y la doctora Diana Ortiz. Como invitada especial y parte del comité evaluador participó la maestra Karen Guerrero, astronauta análoga, quien durante esos días compartió su experiencia con estudiantes de Mecatrónica, Aeronáutica y otras áreas.

Los tres primeros lugares recibieron premios en efectivo: 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo y 2 mil para el tercero.

Una semana bastó para competir

Entre los equipos que más llamaron la atención estuvo el de Antonio Sánchez Lazos y Jesús Vidal Ochoa, estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica de la UACJ.

Era su primera vez en la competencia y, aun así, lograron completar el recorrido.

“Para ser nuestra primera participación, el resultado fue exitoso. Nos hubiera gustado que el prototipo hiciera el recorrido un poco más rápido, pero aumentar la velocidad también implicaba el riesgo de no completar la prueba”, contaron.

Su prototipo fue desarrollado en apenas una semana. Trabajaron con un programa llamado Fisher, que emplea Python como lenguaje de programación.

“Al final identificamos algunos elementos que podíamos eliminar y optimizar, pero ya no teníamos suficiente tiempo para realizar los cambios, así que decidimos dejarlo como estaba. Para una próxima competencia nos gustaría prepararnos con mayor anticipación”, dijeron.

Los dos coinciden en que con dos semanas de trabajo podrían optimizarlo y mejorar considerablemente su funcionamiento. Y, más allá del resultado, se quedaron con algo más: la posibilidad de servir de ejemplo.

“Nos sentimos muy bien de poder participar y, sobre todo, de tener la oportunidad de dar un ejemplo a las nuevas generaciones de estudiantes de preparatoria. Nos gustaría motivarlos para que se interesen por este tipo de competencias, se preparen profesionalmente y, en un futuro, puedan convertirse en mejores ingenieros”.

Entre el público estuvieron alumnos de tercer semestre del CETis 61, la casa de los Osos, invitados especiales a la jornada.

Lo que viene: un foro internacional

Romero López adelantó que la UACJ prepara el anuncio de un foro internacional, apoyado en la relación académica que ya existe entre el programa de Ingeniería Aeronáutica y la Universidad de Nuevo México, con la que se tiene un convenio de doble titulación enfocado en el área aeroespacial.

“La idea es fortalecer esa relación y aprovecharla para generar un espacio de colaboración e intercambio de conocimientos mediante un foro internacional en la UACJ”, señaló.

Esa misma semana también concluyó con el 1.er Hackatón de Emprendimiento Tecnológico (FEM HEALTH), que arrancó el jueves 19 de noviembre a las 11 de la mañana y reunió a estudiantes en torno a distintas actividades.

Al cierre, Romero López agradeció a las dependencias de la UACJ que hicieron posible el evento, así como a los patrocinadores y a la comunidad académica que estuvo pendiente del desarrollo de las jornadas. La segunda edición dejó una imagen que resume el espíritu del congreso: jóvenes que no solo arman robots, sino que les enseñan a decidir en el aire.