EE.UU. pone al Cártel de Juárez y La Línea en la lista de organizaciones terroristas

Ciudad Juárez.– La ciudad volvió a colocarse en el centro de la atención internacional luego de que el Gobierno de Estados Unidos designara al Cártel de Juárez y a su brazo operativo, La Línea, como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que endurece las acciones legales y financieras contra estos grupos.

La decisión forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para combatir a las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos que impactan tanto a México como a Estados Unidos.

Aunque la medida no implica acciones militares automáticas, sí amplía las herramientas legales para perseguir a quienes colaboren con estas organizaciones, congelar activos, bloquear operaciones financieras y sancionar a personas o empresas que les brinden apoyo.

Para Ciudad Juárez, la designación cobra especial relevancia debido a la presencia histórica del Cártel de Juárez en la región fronteriza y a que La Línea ha sido identificada durante años como uno de sus principales brazos operativos.

Especialistas consideran que el anuncio podría derivar en una mayor coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de inteligencia, intercambio de información y combate al crimen organizado en la frontera.

Hasta el momento, el Gobierno de México no había emitido una postura amplia sobre los efectos específicos que esta designación tendrá en las operaciones de seguridad en la región, aunque se espera que el tema continúe generando reacciones en ambos países durante los próximos días.