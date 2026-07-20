CIUDAD JUÁREZ.– Lo que comenzó como una cobertura rutinaria sobre las largas filas registradas este lunes en las oficinas del Infonavit, ubicadas sobre la avenida Teófilo Borunda, terminó convirtiéndose en el inicio de una investigación periodística para conocer qué estaba provocando la concentración de personas desde temprana hora.

El reportero de Juárez Noticias circulaba por la zona cuando observó una extensa fila de ciudadanos. Debido al intenso tráfico de la vialidad, decidió detenerse aproximadamente a una cuadra del inmueble para captar imágenes y video de la afluencia de personas, sin interferir con las actividades del lugar.

Mientras realizaba la cobertura, el reportero advirtió que uno de los guardias de seguridad aparentemente lo grababa con un teléfono celular cada vez que apuntaba su cámara hacia las instalaciones.

Ante esta situación, el periodista decidió acercarse para preguntarle el motivo de esa acción. Primero se identificó como integrante de Juárez Noticias, mostrando su gafete de prensa y explicando el motivo de su presencia.

De acuerdo con el reportero, el guardia negó haberlo grabado, aunque en las imágenes captadas durante la cobertura se observa que sostiene un teléfono en dirección al periodista. Además, señaló que estaba en libertad de grabar a quien considerara necesario.

El intercambio llamó la atención del equipo de Juárez Noticias, no solo por la reacción del elemento de seguridad, sino porque despertó la inquietud de conocer qué estaba ocurriendo para que decenas de personas permanecieran formadas desde temprana hora.

Al ampliar la investigación, el medio obtuvo información de que algunas personas habían comenzado a hacer fila desde la noche del domingo para realizar un trámite específico relacionado con un programa de mejoramiento de vivienda del Infonavit.

Esa información será desarrollada en una segunda entrega, en la que se explicarán las causas de la alta demanda, el trámite que buscan realizar los derechohabientes y las razones por las que algunos optaron por pasar la noche en el exterior de las oficinas.

La cobertura que inicialmente solo pretendía documentar una fila terminó abriendo una línea de investigación para conocer el origen de la inusual concentración de ciudadanos y brindar información de utilidad para quienes buscan realizar ese mismo trámite.