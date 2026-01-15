El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) abrió su Convocatoria 2026 de descuentos para ingresar al Diplomado de Chino Mandarín a la comunidad universitaria, escuelas incorporadas y estudiantes de la UTCH.

La recepción de documentos se llevará a cabo del 12 al 16 de enero de 2026, sin excepción, en formato físico en las instalaciones del Instituto Confucio, ubicadas en Circuito Universitario, Campus I, a un costado del Diplomado de Inglés, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los requisitos son:

Contar con promedio mínimo de 8.0

Presentar Kardex sellado por la Unidad Académica correspondiente.

Carta de motivos para solicitar la beca, con una extensión máxima de una cuartilla.

Copia de identificación oficial.

Copia del CURP.

Copia de comprobante de domicilio.

Acta de nacimiento.

Es importante mencionar que el porcentaje de descuento será determinado por el Instituto Confucio, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada solicitante. Dicho descuento no podrá exceder del 30 % sobre el costo total de cada módulo para estudiantes de las Unidades Académicas de la UACH, ni del 20 % para estudiantes de escuelas incorporadas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al (614) 598 3316, por teléfono al (614) 238 2079, extensiones 8417, 8410 y 8427, o consultar las redes sociales del Instituto Confucio de la UACH.